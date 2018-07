"Grüß Gott Oberfranken" feiert Jubelkonfirmation

Konfirmation

Autor Christian Probst

Sie haben vor 25, 50 oder gar 75 Jahren "Ja" zu Gott und ihrem Glauben gesagt: In der nächsten Sendung "Kirche in Bayern" (10.6.) feiern ehemalige Konfirmanden ihre Jubelkonfirmation. Beim "Fest der Dankbarkeit" in Hof erinnern sie sich an ihren großen Tag.