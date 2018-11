Tansanier Yusuph Mbago wird Pfarrer in Oberhaching

Mbago: Wo sind die jungen Menschen?

Gottesdienst in Tansania ist ein allseits bewegtes und bewegendes Großereignis, nicht zu vergleichen mit dem, was Pastor Mbago stockend, aber fehlerfrei aus dem Veranstaltungskalender in Neuendettelsau zitiert: "11 vor 11". Gemeint ist, dass der Gottesdienst elf Minuten vor elf Uhr beginnt – und trotzdem, wundert er sich, fehlen die jungen Menschen. Während in Tansania am Sonntagvormittag der Gottesdienst zweimal nacheinander stattfindet, weil in die Kirche nicht alle Hunderte (!) von Gläubigen auf einmal hineinpassen. Fast entschuldigend klingt es, wenn Pastor Mbago sich beeilt zu loben, was "wirklich sehr, sehr gut in Deutschland" sei, nämlich "die Pünktlichkeit".

Gemeinsam mit Gemeinde- und Missionspfarrer Karsten Schaller sitzt er nun pünktlich in dessen freundlichem, nach Arbeit aussehendem Büro in Oberhaching, um geduldig die Fragen der Journalistin zu beantworten. Pfarrer Schaller strahlt auch und lacht viel. Er freut sich sichtlich mit seiner Kirchengemeinde auf den Austausch und ist schon jetzt sicher, dass die nächsten vier Jahre für alle in jeder Hinsicht eine Bereicherung sein werden. Weltoffen sei seine Gemeinde, sehr aktiv, alle hätten mitgeholfen, die Wohnung mit einzurichten, und überhaupt: Ist es nicht ein toller Zufall, dass der erste Austauschpfarrer in der Oberhachinger Gemeinde Zum Guten Hirten ausgerechnet aus deren Partnergemeinde Ikwete stammt, mit der schon seit über 30 Jahren ein enger und reger Kontakt besteht?

Organisatoren sind Mission EineWelt und ELCT

Dabei hatten weder die Organisatoren, Mission EineWelt und die ELCT, der Dachverband der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, das so geplant, noch hatte sich Pfarrer Mbago darum beworben. In Tansania wird nämlich, noch ein Unterschied zur Kirche in Deutschland, nicht gefragt, sondern bestimmt. Aktuell sind es außer Pfarrer Mbago noch ein Pfarrers-Ehepaar aus Tansania, ein Pfarrer aus Papua-Neuguinea und drei aus Brasilien, die in verschiedenen bayerischen Partnergemeinden für vier Jahre – plus einem Jahr Vorbereitung in Neuendettelsau – im kirchlichen Austauschprogramm eingesetzt sind.

Yusuph Mbago weiß auch nicht, warum er ausgesucht wurde, um nach Bayern zu gehen. Nach dem Studium an der Kirchlichen Hochschule in Iringa war er zwar als Pastor für Mission und Evangelisation in der Diözese Ifakara tätig, hatte aber bislang weder Auslandserfahrung noch deutschen Kontakt gehabt. Trotzdem ist er froh, jetzt mit seiner Familie hier zu sein. Unglücklich ist er nur über die Sprachbarriere. Pfarrer Schaller beruhigt. Ein Kirchenvorstand betreibe mit seiner tansanischen Frau am Ort ein Restaurant. Pastor Mbago wirkt erleichtert, als er das hört.

Mbago: Lernen wie die Gemeinde "tickt"

Es kann endlich losgehen. Ehefrau Tupulike Mahenge wird irgendwann vielleicht sogar berufstätig sein. Die dreieinhalbjährige Agape kann es kaum erwarten, in die Kita zu gehen. Die zweijährige Rebekka wird wohl erst mal mit Mama in der Mutter-Kind-Gruppe Kontakte knüpfen. Und Yusuph Mbago will sich umhören und genau hinschauen, um zu lernen, wie die Gemeinde "tickt", damit er auf ihre Bedürfnisse reagieren kann. So jedenfalls machen sie es in Tansania, wenn sie in eine neue Gemeinde kommen.

Beim Einführungsgottesdienst wird sich zeigen, ob die 250 Plätze in der Kirche ausreichen, um Pfarrer Mbago und seine Familie "Herzlich willkommen" zu heißen. Immerhin, fünf Chöre gibt es schon in der Kirchengemeinde in Oberhaching.