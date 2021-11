Anne Ackermann und Thomas Lohnes erhalten Lagois-Fotopreis 2021

Anne Ackermann kombiniert Porträts von Menschen aus ihrem Umfeld mit Aufnahmen aus der Natur oder – wie in diesem Fall – mit Trostspendern wie einer Berührung.

Mit ihrer Foto-Serie "Portraits of Consolation" hat Anne Ackermann den Lagois-Fotopreis 2021 zum Thema "Gesichter der Nächstenliebe" gewonnen. Bei der Preisverleihung am Mittwoch auf der Messe ConSozial in Nürnberg würdigte der evangelische Regionalbischof für München und Oberbayern, Christian Kopp, ihre herausragende Arbeit.

Die Bilderserie von Ackermann kombiniert Porträtfotos mit Naturbetrachtungen:

"Auf der einen Seite sind Menschen, eine Tänzerin im Sprung, zwei Kinder in inniger Umarmung. In einem zweiten Bild erzählt die Fotografin mit Zitaten aus der Natur von Wundern und der Hoffnung, die zu den Abgebildeten gehört", sagte Kopp, der auch Schirmherr des Wettbewerbs ist.

Ackermann könne diese Geschichten erzählen, weil sie während des Corona-Lockdowns auf Menschen zugegangen sei und zugehört habe, was ihnen in der Isoliertheit Kraft und Trost schenkt.