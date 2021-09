7 raffinierte Apps zu nachhaltiger und gesunder Ernährung

"Too Good To Go"

Auch hier handelt es sich um ein Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung: das Projekt "Too Good To Go" kommt ursprünglich aus Dänemark, ist aber inzwischen in etlichen europäischen Großstädten vertreten. Die Idee: Restaurants und Lebensmittelgeschäfte verkaufen ihr überschüssiges Essen, das nicht mehr verkauft werden kann, stark reduziert an alle, die mit der "Too Good To Go"-App vorbestellen. Damit wirken wir nicht nur Über-Konsum entgegen, sondern schonen auch den eigenen Geldbeutel.

Hier geht's zur App für Android und iOS.