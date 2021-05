"Art Residency": Wie in der Tagungsstätte Wildbad ein Skulpturengarten entsteht

Kunst im Wildbad Rothenburg

Autor Markus Springer

Die Berliner Künstlerin Ulrike Mohr wird in diesem Jahr neue "Artist in Residence" in der evangelischen Tagungsstätte Wildbad Rothenburg. Die 1970 in Tuttlingen geborene Künstlerin kommt ab Frühsommer für rund drei Monate an die Tauber und wird in der evangelischen Tagungsstätte leben und arbeiten.