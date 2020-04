Das jüdische Schawuot-Fest

Zur Zeit Jesu war es für alle Juden Pflicht, am Schawuot-Fest nach Jerusalem pilgern. Auch die Jünger Jesu machten sich auf den Weg dorthin. Als sie alle zusammen in Jerusalem versammelt waren, passierte die Geschichte mit dem Heiligen Geist. Aber eigentlich waren sie ursprünglich in Jerusalem, um ein Opfer im Tempel darzubringen. Als Dank für die Ernte, denn Schawuot ist auch ein Erntedankfest. Aber in erster Linie ist es das Fest der Übergabe der Tora (Chag matan Tora). Es wird gefeiert, dass Moses von Gott auf dem Sinai die Tora (die fünf Bücher Mose) empfangen hat.

Fromme Juden halten sich an die 613 Gebote

Da es heute keinen Tempel und kein Opfer mehr gibt, wird die Synagoge mit viel grün geschmückt, mit Zweigen und Blumen, als Zeichen der Dankbarkeit für die Ernte. Im Gottesdienst wird das Buch Ruth gelesen, weil sie als erste Frau zum Judentum übergetreten ist. "Denn am Berg Sinai, als wir die Tora empfangen haben, waren wir eigentlich alle Konvertiten," erklärt der Münchner Rabbi Steven Langnas. Das Buch Ruth zu lesen ist auch schon die einzige Vorschrift, die an diesem Fest eingehalten werden muss. Im Gegensatz zu den anderen jüdischen Festen ist Schawuot ein ziemlich entspanntes Fest. Es gibt keine Verbote, nur den Brauch, Käsekuchen und andere leckere Gerichte aus Milch und Quark zu essen.