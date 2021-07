Digitales Musikprojekt würdigt französischen Orgelvirtuosen Dupré

Während der Corona-Pandemie hatte die Lukaskirche ihre digitale Infrastruktur für die Produktion von professionellen Videogottesdienste aufgerüstet. Das habe die technischen Voraussetzungen für das Dupré-Projekt geschaffen. "Der Rest ist learning by doing", sagte Frank, der alle Videos selbst produziert und am Computer bearbeitet. Für bessere Orgelaufnahmen schaffte er sich privat Profi-Aufnahmegeräte an. Kirchenvorstandsmitglied und Videoproduzent Jürgen Biefang fungierte als Berater, Kirchenmusik-Azubi Michael Leyk steuerte seine audioakustische Expertise samt passender Tonmeisterausrüstung bei. So sei es gelungen, die Kosten für die gesamte Video-Reihe bei rund 30.000 Euro zu halten.

Die Internetseite

Zu den Geldgebern zählen der deutsch-französische Bürgerfond, das Kulturreferat der Stadt München, das Dekanat und der Lukaschor. Weil die Gesamtsumme noch nicht gedeckt ist, hofft Frank derzeit auf Spenden und weitere Zuschüsse.

Die Internetseite von "Dupré Digital" steht auf deutsch, englisch und französisch bereit. Die rund 30-minütigen Videos können untertitelt werden und bieten eine Mischung aus Originaldokumenten, Expertengesprächen, Anekdoten und Musikaufführungen. "Mir war wichtig, dass die Zuschauer ein Gespür für die damalige Zeit bekommen: Warum ist die Kunstform des französischen Lieds entstanden? Welche Reisebedingungen hatte Dupré bei seiner Tournee nach Australien?", erklärt Tobias Frank. So solle "Dupré Digital" nicht nur für Orgel- und Kirchenmusikliebhaber interessant werden, sondern allgemein für ein geschichtsaffines Publikum.