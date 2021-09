Biennale Bavaria International: "Beckenrand Sheriff" eröffnet Festival des Neuen Heimatfilms

"Beckenrand Sheriff": Mit dem neuen Komödie von Marcus H. Rosenmüller wird "Biennale Bavaria International - Festival des Neuen Heimatfilms" eröffnet. In den Hauptrollen: Milan Peschel, Gisela Schneeberger und Sebastian Bezzel (v.l.)

Bei dieser Frage gerät vermutlich jeder Mensch ins Grübeln, zumindest kurz: Wo ist meine Heimat? Oder: Was ist für mich Heimat?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des neuen Filmfests "Biennale Bavaria International - Das Festival des Neuen Heimatfilms", das in der kommenden Woche (15. bis 19. September) in der Inn-Salzach-Region stattfindet. Spielorte sind Altötting, Burghausen, Haag, Mühldorf a. Inn, Trostberg und Wasserburg am Inn.

Eine unabhängige Jury vergibt Preise in den Kategorien Spielfilm und Dokumentarfilm. Kinder- und Jugendfilme sowie Newcomer/Independent-Filme werden per Wahl vom Publikum prämiert.

"Biennale Bavaria International" zeigt preisgekrönte Filme

Auf dem fein kuratierten Programm stehen insgesamt 40 Kinofilme in vier Kategorien (Spielfilm, Dokumentarfilm, Kinder- und Jugendfilm, Newcomer/Independent-Film) aus beispielsweise dem Irak, der Mongolei, Rumänien, Afghanistan, Russland, Deutschland und Nordmazedonien. Einige wurden bereits auf internationalen Filmfestivals ausgezeichnet.

Was ist Heimat?

Alle Filme finden eine jeweils ganz eigene Antwort auf die Frage nach Heimat.

Wie etwa der berührende und bereits vor dem offiziellen Start hochgelobte Spielfilm "Borga" von York-Fabian Raabe, der dem jungen Ghanaer Kojo folgt, der sich nach Deutschland aufmacht, um ein Borga zu werden – Borga, so werden in Ghana die jungen Männer genannt, die es im Ausland zu Wohlstand gebracht haben.