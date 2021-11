Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung nennt Reaktionen auf den Fall Gil Ofarim "haarsträubend antisemitisch"

Der Fall des jüdischen Musikers Gil Ofarim macht nach Einschätzung der Vorsitzenden der Berliner Amadeu-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane, die verbreitete Präsenz des klassischen Antisemitismus in Deutschland deutlich. Egal, ob Ofarim den Vorfall erfunden habe oder nicht, die Reaktionen darauf seien "haarsträubend antisemitisch" gewesen, sagte sie in Berlin. Es seien klassische antisemitische Klischees bedient worden. Als Beispiel nannte sie Aussagen über den angeblich bösen Charakter des Talmud, einer der bedeutendsten Schriften im Judentum.

Kahane: "Was sollen sie denn tun, die Klappe halten?"

Ofarim hatte Anfang Oktober Mitarbeiter eines Leipziger Hotels über einen Clip in sozialen Medien beschuldigt, ihn wegen seiner Kette mit Davidstern-Anhänger antisemitisch beleidigt zu haben. Der Fall ging viral. Die Ergebnisse eines Untersuchungsberichtes, den das Hotel in Auftrag gegeben hat, bestätigten Ofarims Aussagen zwar nicht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern aber noch an.

Kahane äußerte sich betrübt darüber, dass häufig Leute, die von Antisemitismus betroffen seien, dafür angefeindet würden. "Was sollen sie denn tun, die Klappe halten?", fragte sie und riet allen Betroffenen, die Vorfälle bei den dafür eingerichteten Meldestellen gegebenenfalls auch anonym zu melden.

Lage der Jüd*innen in Deutschland als "Spiegelbild der Gesellschaft"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wollte sich zunächst nicht konkret zum Fall Ofarim äußern und verwies darauf, dass jetzt der Rechtsstaat agieren müsse und dies auch tue. Von der neuen Bundesregierung forderte er indes, dass das sogenannte Wehrhafte-Demokratie-Gesetz, das schon "in der Schublade" liege und eine verlässliche Förderung von Anti-Extremismus-Initiativen sowie den Bildungsträgern sicherstellen soll, als erstes in Angriff genommen werde.