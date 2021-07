Immaterielles Kulturerbe: 10 Traditionen aus dem Verzeichnis der UNESCO

Für all diejenigen die jetzt denken: "POETRY SLAM?!?"

Beim "Poetry-Slam" - oder auch "Spoken-Word-Poetry" - handelt es sich um einen Wettstreit, der an alte Dichter- und Rednertraditionen anknüpft. Einzeln oder im Team treten Poeten und Poetinnen gegeneinander an und versuchen das Publikum von ihrem rhetorischen Beitrag zu überzeugen. Das Publikum nimmt nämlich eine zentrale Rolle ein, denn es bildet die Jury und entscheidet meist via Applaus, wer den Wettbewerb gewinnen soll. Dieses Konzept stellt eine völlig neue Art der Literaturdarbietung und -rezeption dar, was 2017 mit der Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes honoriert wurde.

2) Landshuter Hochzeit