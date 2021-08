Museums-Chef Lebegern aus Mödlareuth über das Dorf, das durch die innerdeutsche Grenze geteilt wurde

Sie leiten das Museum schon, seitdem es existiert, oder?

Robert Lebegern: Nicht ganz, ich bin 1992 dazugekommen.

Das sind nächstes Jahr auch 30 Jahre. Was hat sich in dieser Zeit denn aus Ihrer Sicht verändert?

Robert Lebegern: Anfangs hatte man noch vergleichsweise wenig Besucher. Statistiken darüber führen wir allerdings erst seit 2006. Und hier ist schon festzustellen, dass das Interesse an der Geschichte der deutschen Teilung, auch an den Gedenkstätten, Museen hier an der innerdeutschen Grenze und auch speziell in Mödlareuth, in den letzten Jahren stetig zunahm und nach wie vor sehr groß ist.

Lässt sich sagen, welche Leute besonders vom Museum angezogen werden?

Robert Lebegern: Das ist schon fast ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. Wir haben natürlich Schülergruppen, das sind ungefähr 40 Prozent der Besuchergruppen. Aber es kommen auch viele Besucher im Rahmen der Erwachsenenbildung, kirchliche Vereinigungen, wirtschaftliche Vereinigungen, Stiftungen, Vereine, Verbände bis hin zu rein touristischen Gruppen.