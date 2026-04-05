Der Schwanberg ist ein Ort, an dem Stille und Weite, Natur und Spiritualität seit jeher miteinander verwoben sind. In diesem Sommer kommt eine neue Facette hinzu: Mit dem Open-Air-Festival "Bergfunkeln" lädt das Evangelische Kloster Schwanberg vom 17. bis 19. Juli 2026 erstmals zu einem Wochenende voller Musik, Begegnung und kontemplativer Momente ein. Das Festival erweitert den traditionsreichen SchwanbergTag – und soll einen neuen Akzent im kulturellen Leben der Region setzen.

Musik an besonderen Orten

Zu den musikalischen Höhepunkten gehören zwei Konzerte von Künstler*innen, die für poetische, ruhige Töne stehen: Singer-Songwriter Max Prosa spielt im atmosphärischen Schlosshof, die Liedermacherin Jelena Herder tritt unter den alten Bäumen des Schlossparks auf. Den Auftakt am Freitag gestaltet Kilian Unger, der elektronische Klänge und Improvisationen auf den Stufen der St. Michaelskirche miteinander verschmelzen lässt. Der Ort, der sonst liturgischem Klangraum dient, wird so zum experimentellen Startpunkt eines sommerlichen Festivalwochenendes.

Festival der feinen Töne

Die Veranstalter beschreiben "Bergfunkeln" als Festival der leisen, feinen Töne – und als Einladung zum Innehalten. Der klösterliche Rhythmus mit seinen Stundengebeten bleibt bestehen und prägt die Atmosphäre des Wochenendes. Besucherinnen und Besucher können an spirituellen Angeboten teilnehmen, den Tag mit Gebet oder Meditation beginnen und am Abend in die Vesper eintauchen.

Darüber hinaus gibt es Workshops, die Körper, Geist und Gemeinschaft in Bewegung bringen, darunter einen spirituellen Waldspaziergang, einen Pop-up-Chor und meditativen Tanz. Die Veranstaltungen wollen Räume schaffen, in denen Menschen einander begegnen – und vielleicht auch sich selbst ein Stück näher kommen.

Höhepunkt am Sonntag: der SchwanbergTag

Am Sonntag mündet das Festival in den traditionellen SchwanbergTag. Unter freiem Himmel wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert – begleitet von Live-Musik von Max Prosa. Danach lädt der Schlosshof zum geselligen Beisammensein ein. Rund um das Gelände öffnen kulturelle und musikalische Angebote ihren Raum für Austausch und Neugier.

Ein weiterer Akzent: Um 13 Uhr wird im Kreuzgang der Kirche eine Ausstellung eröffnet. Dort erlebbar ist eine Audio-Kunstinstallation von Benjamin Wesch sowie eine Ausstellung zur Geschichte der Communität Casteller Ring, der evangelischen Kommunität, die das geistliche Leben auf dem Schwanberg seit Jahrzehnten prägt.

"Bergfunkeln" möchte kein klassisches Musikfestival sein, sondern ein Erlebnis für alle Sinne – an einem Ort, der seit jeher Menschen in besonderer Weise berührt. Es ist ein Wochenende der Begegnungen: mit Musik, mit der Natur, mit anderen – und vielleicht auch mit Gott.