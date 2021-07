Jubiläum

Rochusfriedhof: Nürnberger Kapelle feiert 500. Weihejubiläum

Er ist weitaus mehr als der "kleine Bruder" des bekannten Nürnberger Johannisfriedhofs: der Rochusfriedhof in Nürnberg. Er rückt in diesem Jahr noch einmal in den Fokus, da seine Rochuskapelle am 13. Juli vor 500 Jahren geweiht wurde.