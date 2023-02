Die Frankfurter Dokumentarfotografin Sandra Weller erhält das Lagois-Stipendium 2023 zum Thema “Klimagerecht leben”. Das Stipendium ist mit 1.000,- Euro dotiert und dient der Fertigstellung eines Projektes, teilte Kuratorin Rieke Harmsen mit.

Sandra Weller dokumentiere mit einer starken Bildsprache die Herausforderungen und Chancen der Solarenergie in Ghana, urteilte die Jury. Die Fotografien erzählten eindrücklich anhand einer Dorfgemeinschaft, wie Solargeräte genutzt werden, aber auch Müllberge hinterlassen. Damit werde die "Ambivalenz des Umgangs mit Solarenergie in afrikanischen Ländern" greifbar, so die Jury.

Sandra Weller studierte Visuelle Kommunikation in Maastricht und arbeitet als freie Fotografin in Frankfurt. Im Rahmen des Stipendiums will die Fotografin noch einmal nach Ghana reisen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden der Kuratorin zufolge bei der Preisverleihung des Lagois-Fotowettbewerbs im Oktober 2023 auf der Messe ConSozial in Nürnberg präsentiert.

Die Wanderausstellung aus den besten Einsendungen im Wettbewerb kann anschließend von Institutionen wie Bildungswerken, Hochschulen, Schulen oder kommunalen Trägern ausgeliehen werden.