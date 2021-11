Sinti-und-Roma-Ausstellung "Gern Gesehen" wird von Landeskirche mit Pechmann-Preis ausgezeichnet

Über den Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis

Der Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis fördert in Erinnerung an den ersten Präsidenten der Landessynode, Freiherr Wilhelm von Pechmann und seine Verdienste für die bayerische Landeskirche während der NS-Zeit, die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus heute. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in der historisch-wissenschaftlichen Forschung, in der Bildungsarbeit und Publizistik, vor allem zur damaligen Rolle von Kirche und Christentum. Außerdem können überzeugende Beispiele für Gemeinsinn und Zivilcourage in der Gegenwart ausgezeichnet werden.

Der Pechmann-Preis wird am 9. November in der Münchner St. Markus-Kirche verliehen. Sie können ihn hier per Live-Stream verfolgen.

Vier weitere Projekte werden prämiert: