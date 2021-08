Richard Wagners "Tannhäuser": Sex auf dem Schrottplatz

Katharina Wagner ruft die Polizei

Wagner-Puristen und –Gralshüter werden sich versöhnt zeigen, wenn im zweiten Aufzug der Saal der Wartburg (die noch im ersten Akt mit dem Bayreuther Festspielhaus bildlich gleichgesetzt wurde) erscheint, in dem der Sängerkrieg ausgefochten wird. Venus und ihre Spießgesellen schleichen sich in den Singwettstreit, während dessen Tannhäuser zugibt, im Venusberg gewesen und sinnlichen Freuden gefrönt zu haben. Es beginnt Tumult, nicht nur wegen der Empörung der Sangeskollegen, sondern auch, weil plötzlich die Anarchisten die Szenerie stören. Diese waren vorher über eine Leiter auf den Balkon des Festspielhauses eingestiegen und haben ihr Motto auf einem Transparent gehisst: "Frei im Wollen! Frei im Thun! Frei im Genießen!" – Richard Wagners frühe Revolutionsdevise. Auf der Leinwand ruft Katharina Wagner die Polizei, die dann auch prompt erscheint und dem Spuk ein Ende bereitet.

Tannhäuser, der sich nach dem Chaos, das er mit seiner Zuwendung an die heidnische Venus und damit den Götzendienst angerichtet hatte, von seiner Schuld rein waschen will, zieht dann noch Rom, um dort vom Papst die Absolution zu erhalten. Was bekanntlich misslingt und letztlich in sein Verderben führt.

In Bayreuth anno 2021 – die neunte überhaupt in der Festivalgeschichte – erhalten die Figuren noch einige Schattierungen mit dazu: Während der Minnesänger zugeben muss, weder als cooler Skandalproduzent noch als Künstler alter Schule eine gute Figur zu machen, lockt die ach so keusche Elisabeth ihren Verehrer Wolfram von Eschenbach (Markus Eiche) sogar zum schnellen Sex auf dem Schrottplatz.

Regenbogenfahne gehisst

Szenen, die ein Opernpublikum eigentlich aufhorchen lassen sollten, manche sogar verstören. Nicht aber in Bayreuth – dort ist man einiges an Schockmomenten und Aufregern gewohnt. So lockt es anno 2021 keinen Buhrufer mehr aus der Reserve, wenn ein dunkelhäutiger Transvestit eine Regenbogenfahne auf der Bühne hisst. Und wenn beim Zwischenspiel am See des Grünen Hügels – eine echte Bereicherung als Nebenschauplatz – die Tannhäuser-Themen in Heavy-Metal-Versionen aus den Boxen knallen, dann schüttelt mancher eher belustigt statt empört den Kopf.

Die große Akzeptanz auch dieser Tannhäuser-Inszenierung liegt sicherlich nicht nur am immer aufgeschlossener werdenden Publikum, sondern auch einfach daran, dass der Opernbesucher einiges geboten kriegt: Dirigent Axel Kober holt aus dem Orchestergraben alles heraus, was geht, auch mithilfe eingespielter Chorpassagen, nachdem wegen Corona nicht so viele Sängerinnen und Sänger wie gewohnt gleichzeitig auf der Bühne singen dürfen. Die Protagonisten singen um ihr Leben, holen alles aus sich heraus. Lise Davidsen als Elisabeth ist einfach fantastisch impulsiv und dynamisch, ragt auf dem hohen Niveau der Gesamtleistungen sogar noch ein Stück heraus. Manuel Braun schafft ausgeklügelte Videoeinspielungen, bei denen der Besucher live Aufnahmen hinter und neben der Bühne sieht und somit eine zweite Perspektive auf das Geschehen erhält. Die Dramaturgie, für die Konrad Kuhn verantwortlich zeichnet, ist kurzweilig und stimmig, lässt die Spannungskurve keine Sekunde abfallen und macht schnell vergessen, dass man fast vier Stunden (plus Pausen) mit Maske auf den bewusst wenig bequemen Stühlen in der Oper sitzt.

Blutverschmierte Elisabeth

Bleibt am Ende noch die Frage nach dem unbequemen Schluss: Zwar schließt das Werk mit dem Satz "Der Gnade Heil ist dem Büßer beschieden, er geht nun ein in der Seligen Frieden!" – aber gestorben ist in der aktuellen Bayreuther Inszenierung nicht Tannhäuser, sondern lediglich Elisabeth, die sich nach dem Liebesspiel mit Wolfram augenscheinlich das Leben genommen hat und nun blutverschmiert in den Armen des "Helden" liegt. Doch bevor zu viel Trauer über die nicht gewährte Erlösung aufkommt, fahren Tannhäuser und Elisabeth auf der Leinwand im selben Kleinbus, in dem er anfangs mit der Venustruppe unterwegs war, in den Sonnenuntergang. Ein Happy-End mit Nachwehen, aber ein lebensbejahendes. Und über dem echten Festspielhügel erschien nach dem zweiten Akt passend dazu sogar ein Regenbogen.