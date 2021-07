Ulla-Hahn-Autorenpreis geht an Münchner Schriftsteller Björn Stephan

Der Münchner Schriftsteller Björn Stephan erhält für seinen Erstlingsroman den Ulla-Hahn-Autorenpreis der Stadt Monheim am Rhein. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis würdige Stephans in Berlin erschienenes Werk "Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau", wie die Stadt Monheim am Rhein mitteilte. Der Autor wird die Auszeichnung am 17. September auf einem Rheinschiff entgegennehmen. Auf dem Festakt würdigt die Stadt auch die Jugendbuchautorin Antje Leser mit dem Wi(e)derworte-Preis.

Schriftsteller Björn Stephan schreibt im Buch über ehemalige DDR

Björn Stephan, geboren 1987 in Schwerin, schildert in seinem Roman das Leben zweier Jugendlicher in einer Plattenbausiedlung in der Ex-DDR in den 90er Jahren. Aus dem eher grauen Alltag suchen die beiden Hauptfiguren Sascha und Juri ihre Fluchtwege, durch die Suche nach einzigartigen Wörtern und mit dem Wissen über das Universum.

"Dieses Wissen, diese naturwissenschaftliche Dimension ihres Weltbildes in einer leichthin poetischen Sprache in die Belletristik einzubringen, ist Björn Stephan überzeugend gelungen", erklärte die Jury unter dem Vorsitz von Ulla Hahn. Die genaue Darstellung der Lebenswirklichkeit der beiden Heranwachsenden in einem untergegangenen Land gerate dabei keineswegs aus dem Blickfeld. Der heute in München lebende Autor und Journalist Björn Stephan habe für seinen ersten Roman auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können, hieß es.