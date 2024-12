An Weihnachten feiern wir Christ*innen die Geburt Jesu, das bedeutende Ereignis, dass Jesus Christus auf die Welt gebracht wurde. Aber wie kommen wir auf den Namen des Festes, Weihnachten?

Die Christen in den USA haben mit "Christmas" einen sehr passenden Namen gewählt, wobei das "Christ" für Jesus Christus steht.

Im Englischen taucht das Wort "Christes Maess", also "Christus Messe", laut der katholischen Enzyklopädie zuerst im Jahr 1038 auf. Das Wort "Mess" hat seinen Ursprung im lateinischen "missa", was eine Eucharistiefeier bezeichnet.

Aber wieso heißt es bei uns nicht Christnacht oder Christmesse?

Die Herkunft des Wortes "Weihnachten"

Die naheliegende Annahme, dass das Wort etwas mit "weihen" zu tun hat, ist ein Trugschluss. Das "weih" stammt ursprünglich von "wiha" und bedeutet im Germanischen "heilig". Weihnachten ist also die heilige Nacht, in der der Messias zur Welt kam. Auch unser deutsches Wort spiegelt somit die Bedeutung dieses wichtigen Ereignisses gut wider.

Wie die meisten sicherlich wissen, gibt es den Begriff "Christnacht" auch im evangelischen Kontext. Die Messe, die am Heiligen Abend nach der Christvesper – also der Weihnachts-Messe für Familien und Kinder – abgehalten wird, nennt sich so. Das katholische Pendant dazu ist übrigens die Christmette.

Warum sagt man "X-mas"?

Oft kürzen Amerikaner Weihnachten mit "X-mas" ab. Dies hat seinen Ursprung im griechischen Wort ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos), das mit dem Buchstaben "Chi" (X) beginnt. Bereits im Jahr 1551 nutzte König Eduard VI. das "X" als Abkürzung für "Christ" in verschiedenen Wörtern, zum Beispiel Xen/Xn für Christen, Xian für Christian und X’temmas für Weihnachten bzw. Christmas.

In Deutschland hört man den Begriff "Xmas" seit Jahrzehnten. Vor 16 Jahren wählte der Verein Deutsche Sprache "Xmas" sogar zum nervigsten und überflüssigsten Wort des Jahres 2008.