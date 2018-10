Haya Molcho: Rezepte und Geschichten aus Tel Aviv

In Tel Aviv trifft sich die Welt. In der jungen, innovativen, urbanen und frechen Stadt vereinen sich viele Kulturen und Traditionen. "Dort passiert alles“, erzählt Haya Molcho, "da gibt es Essen, tolle Clubs, tolles Nachtleben, wenn man dort um zwei Uhr nachts auf die Straße geht, dann ist Stau, im Gegensatz zu Europa. Das ist das Leben pur". Die lebhafte, charmante Frau mit den blonden Locken ist in Tel Aviv geboren und aufgewachsen. Jetzt lebt sie hauptsächlich in Wien, hat aber auch noch ein Wohnung in der Trendmetropole am Mittelmeer. Mit ihren vier Söhnen hat sie die „NENI“ Restaurants gegründet. Mit der Eröffnung des ersten Lokals vor etwa zehn Jahren, brachte sie die israelische Küche zuerst nach Wien und dann nach ganz Europa: nach Berlin, Köln, Paris Mallorca und München. Der Name „NENI“ besteht aus den Anfangsbuchstaben ihrer Söhne Nuriel, Eli, Nadiv und Ilan. Mit ihnen hat sie jetzt ein Koch- und Geschichtenbuch veröffentlicht, ein lebendiges Porträt der Stadt Tel Aviv.

Das erste Reise-Kochbuch zur Trendmetropole Tel Aviv

Haya und ihre Söhne vermitteln das Lebensgefühl der Stadt mit ausdrucksstarken Fotos und Geschichten zu den Rezepten. In der israelischen Küche spiegelt sich die Gesellschaft des kleinen Landes im Nahen Osten wieder. Die vielen Einwanderer aus der ganzen Welt, die nach der Staatsgründung vor 70 Jahren ins Land gekommen sind, haben alle ihre Familienrezepte mitgebracht: Menschen aus Osteuropa, dem Jemen, aus Marokko, Frankreich, Spanien oder aus Rumänien, woher auch Hayas Herkunftsfamilie stammt. "Ich bin mit einer Weltküche aufgewachsen. Die israelische Küche ist der Einfluss der Wurzeln der Eltern plus der Nahe Osten, der Mittelmeeraum, Israel, Jordanien, Palästina. Diese Kombination ist die Frechheit, die wir kochen können“, so Haya.