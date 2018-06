Warum Kirchenmalerin Theresa Amrehm auf die Walz ging

Kirchenmalerin Theresa Amrehm wird "Königin der Landstraße"

Auf der Walz müssen sich die jungen Leute strengen Regeln und Ritualen unterziehen. Sie tragen vorgeschriebene Kleidung, die Kluft. Sie bewegen sich zu Fuß, per Anhalter oder mittlerweile auch per Bahn von einem Ort zum anderen. Was sie zum Leben und Arbeiten brauchen, tragen sie mit sich. Und während der Wanderjahre dürfen sie nicht näher als 50 Kilometer an den Heimatort herankommen.

Die Erfahrungen der Wanderschaft prägen die Menschen fürs ganze Leben. Theresa hat all das mitgemacht - und ein Buch darüber geschrieben. Unter dem Titel "Königin der Landstraße. Meine Jahre auf der Walz" ist es 2016 im Piper-Verlag erschienen.