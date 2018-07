Weltweit erstes Christian-Schad-Museum entsteht in Aschaffenburg

Neben der Kunsthalle Jesu­itenkirche werden auf drei Etagen und 650 Quadratmetern Leben und Werk des internatio­nal bekannten Christian Schad (1894-1982) präsentiert. Neben George Grosz, Otto Dix und Carl Grossberg ge­hört der Künstler zu den bedeutendsten Vertretern der Kunstrichtung, die Dinge und Per­sonen auf eine "objektive", nüch­terne Weise darzustellen suchte. Der Darstellungsweise entsprach ein Verzicht auf Emotionen.

Am Anfang von Schads Schaf­fen stand das Experiment. 1915, im Ersten Weltkrieg, dem er sich in die Schweiz entzog, indem er einen Herzfehler vortäuschte, griff der junge Künstler aus groß­bürgerlichem Haus Expressionis­mus, Futurismus und Kubismus auf. 1916 entstand die "Kreuzab­nahme". In Zürich schloss sich Schad 1916 der Dada-Bewegung an, die sich der Idee der absoluten Freiheit verschrieben hatte.

Direktor des Christian-Schad-Museums über den Künstler

1920 kehrte er nach München in den "warmen Schoß der Fami­lie" zurück, wie der Aschaffenbur­ger Gründungsdirektor Thomas Richter sagt. Aus der künstleri­schen Krise fand der Maler bei ei­nem Aufenthalt in Italien heraus. Dort begeisterten ihn die Meis­ter der Hochrenaissance – Sand­ro Botticelli, Raffael und Leonardo da Vinci. "Ich will gegenständlich malen, ich will Menschen dar­stellen", bringt Richter Schads künstlerisches Credo auf den Punkt. Ein Coup gelang dem Ma­ler in Rom mit dem Porträt eines prominenten Kirchenmanns: 1923 hatte Schad den Franziskanerpa­ter Aquilin Reichert, einen für die Gewährung von Ablässen an der Römischen Kurie tätigen Pöniten­tiar, porträtiert.

Der Geistliche ebnete ihm 1924 den Weg zu Papst Pius XI. Die Re­produktionsrechte für das Papst­porträt verkaufte der geschäfts­tüchtige Schad an einen Berliner Verlag. Das Papstporträt öffnete Schad 1925 auch die Türen zur besseren Wiener Gesellschaft. In der Donaustadt schuf der Maler realistische, elegante und eroti­sche Porträts.

Bedeutung von Christian Schad für Aschaffenburg

In den 1930er-Jahren war Schad gezwungen, für den Markt zu produzieren: Nachdem die fi­nanzielle Unterstützung aus dem Elternhaus ausblieb, verkaufte er Porträts blonder Mädchen an Mo­dezeitschriften – auch ein Tribut an das Frauenideal des National­sozialismus. Als Berlin im Zwei­ten Weltkrieg zunehmend von alliierten Bombenangriffen getrof­fen wurde, ließ sich Schad 1942 provisorisch und 1943 endgültig in Aschaffenburg nieder, wo er zahlreiche Porträtaufträge erhielt. 1943 erhielt er den – mit 12.000 Reichsmark lukrativen – Auftrag, für die Maria-Schnee-Kapelle der Aschaffenburger Stiftskirche die um 1516 entstandene "Stuppa­cher Madonna" Grünewalds zu kopieren.

"Der vierfache Jahreslohn ei­nes mittleren Beamten", erläuter­te Richter. Schad engagierte sich in seiner neuen Heimatstadt auch in der örtlichen Volkshochschu­le: "Ein großer Künstler aus Ber­lin, der in Aschaffenburg in der Volksbildung tätig ist", fasst Rich­ter die Wahrnehmung der Zeitge­nossen zusammen.

In den 1960er- und 1970er-Jah­ren beschäftigte sich der Künst­ler zunehmend mit Themen der Mythologie und Traumvisionen. Zeitgleich begann auch Schads Wiederentdeckung als Meister der Neuen Sachlichkeit. Für den Zusammenhalt des Werks und die Schenkung des über 3.200 Objek­te umfassenden Nachlasses an die Stadt Aschaffenburg sorgte Schads 2001 verstorbene Witwe Bettina.