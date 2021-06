Was evangelische Synodale über Kirche, Religion, Glauben, Landessynode denken

Alle Kurzinterviews mit Synodalen in Bayern

Präsidium der Landessynode

Was das Präsidium der Landessynode - Annekathrin Preidel, Vizepräsidenten Walter Schnell und Hans Stiegler - zur Zukunft der bayerischen Landeskirche sagt, lesen Sie hier.

Becker, Barbara

Barbara Becker ist CSU-Politikerin und lebt in Wiesenbronn. Sie ist Mitglied der Landessynode und im Landessynodalausschuss (LSA). Sie findet Kirche als "Wertevermittlerin unersetzlich", sagt sie im Kurzinterview.

Blume, Markus

Markus Blume ist Generalsekretär der CSU und Mitglied der bayerischen Landessynode. Im Gespräch mit dem Sonntagsblatt mahnt er zur Demut.

Buntfuss, Markus

Der evangelische Theologe Markus Buntfuß ist Professor an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau und Mitglied der bayerischen Landessynode 2020. Im Interview erklärt er, warum Digitalisierung wichtig ist - und Kirche eine geistige Erneuerung braucht.

Flauder, Christine

Was die Synodale Christine Flauder an der Arbeit in der Landessynode interessiert: Sie möchte Bindeglied sein für die Gemeinden vor Ort zur Landeskirche. Unser Kurzinterview.

Fuchs, Julia

Julia Fuchs ist Jugendsynodale und Software-Entwicklerin. Neben Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind ihr Open-Source-Konzepte für die digitale Kirche von morgen besonders wichtig. Mehr dazu hier.

Herold, Julia

Die Synodale Lucia Herold möchte sich vor allem für junge Erwachsene einsetzen. Im Kurzinterview spricht sie darüber, warum auch der weltweite Austausch mit Partnerkirchen wichtig ist.

Heinrich, Anna-Nicole

Die Studentin und Synodale Anna-Nicole Heinrich geht im Interview darauf ein, warum ihr das Thema Digitalisierung in der Kirche wichtig ist und was das Tagungsthema "Glaube in verletzlichen Zeiten" für sie bedeutet.

Keller, Tanja

Die Münchner Richterin Tanja Keller ist Mitglied der bayerischen Landessynode. Im Kurzinterview erklärt sie, warum sich Kirche "dringend ändern" muss - und wie das Fachwissen einer Juristin hierbei helfen kann.

Köhler, Claudia

Die Münchner Synodale Claudia Köhler spricht im Kurzinterview über Social Media, kirchliches Engagement vor Ort und die Themen, die ihr persönlich am Herzen liegen.

Meissner, Nils Fabian

Im Interview erklärt der Synodale Nils Fabian Meissner, Mitglied im Finanzausschuss der Synode, was seiner Meinung nach gegen die steigende Zahl der Kirchenaustritte unternommen werden kann und welche Themen er persönlich mit der Landessynode weiterbringen möchte.

Preidel, Annekathrin

Annekathrin Preidel ist Präsidentin der bayerischen evangelischen Landeskirche. Sie ist für gut fünfeinhalb Jahre die zentrale Figur des Kirchenparlaments der 2,3 Millionen bayerischer Protestanten. Ein Porträt.

Renner, Michael

Michael Renner ist Mitglied der bayerischen Landessynode. Im Kurzinterview mit dem Sonntagsblatt spricht er über seine Tätigkeit als Synodaler - und was ihn persönlich besonders bewegt.

Schnell, Walter

Kirche und Kommunalpolitik verbindet Walter Schnell als Vizepräsident der bayerischen Landessynode. Denn Schnell war 24 Jahre Bürgermeister im fränkischen Kammerstein, bis er bei der Kommunalwahl im März auf eine weitere Kandidatur verzichtete. Ein Porträt.

Stiegler, Hans

Der Ansbacher Dekan Hans Stiegler ist der "Cheftheologe" der bayerischen Landessynode. Stiegler gilt als Mann des Ausgleichs zwischen konservativen und progressiven Positionen in der Kirche. Ein Porträt.

Stradtner, Christine

Die evangelische Pfarrerin Christine Stradtner ist Mitglied der bayerischen Landessynode und wurde in den Landessynodalausschuss gewählt. Die Theologin teilt sich mit ihrem Mann die Gemeinde in Gnötzheim im Dekanat Uffenheim (Unterfranken). Die Jugendarbeit ist ihr besonders wichtig, sagt Stradtner im Kurzinterview.