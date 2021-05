Radtour in Bayern: Radwegenetz zu Simultankirchen in Ostbayern

Dossier

Urlaub: Auszeit für die Seele

Urlaub - das bedeutet Entpannung und Erholung. In Bayern gibt es viele kirchliche Angebote für Reisende. Sie möchten einen Berggottesdienst besuchen, haben auf einer Fahrradtour eine Radwegekirche entdeckt oder suchen nach einer guten Pilgerroute? Erfahren Sie mehr in unserem Themenspecial "Kirche & Tourismus". Weitere Ausflugstipps in ganz Bayern finden Sie in unserem Dossier "Urlaub & Erholung".