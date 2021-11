Was ist die Landessynode?

Wer wählt die Synodalen?

Die Mitglieder der bayerischen Landessynode werden alle sechs Jahre am 2. Adventssonntag von den rund 12.000 bayerischen Kirchenvorstehern gewählt. Die Wahlkreise entsprechen den Kirchenkreisen Ansbach-Würzburg, Augsburg, Bayreuth, München, Nürnberg und Regensburg.

Wie bereitet die Synode Entscheidungen vor?

Die Synodalen sind in acht Ausschüssen organisiert. So bringen die Mitglieder ihr Know-how ein, wenn es um die Finanzen, Organisation, Grundfragen des kirchlichen Lebens, Recht und Verfassung, Gesellschaft und Diakonie, Bildung und Jugend, Ökumene und Mission geht. Ein Vertrauensausschuss widmet sich den Abstimmungen, die bei einer Synode gemacht werden. In der Zeit zwischen den Synodentagungen vertreten 15 Mitglieder das Plenum im Landessynodalausschuss.

Wann tagt die Landessynode?

Die Landessynode kommt zweimal im Jahr in unterschiedlichen bayerischen Städten und in wechselnden Kirchenkreisen zusammen. Wegen der Corona-Pandemie findet nach der Tagung im Herbst 2020 auch die im Frühjahr 2021 virtuell statt.