"Euward 2018": Porträt der Künstler mit geistiger Beeinträchtigung

"Euward" ist ein Kunstwort, in dem "Europa" und "Award" stecken. Alle drei Jahre wird dieser international ausgelobte Kunstpreis im Kontext geistiger Behinderung von der Stiftung Augustinum vergeben. Heuer wurde der in der "Szene" begehrte Kunstpreis bereits zum siebten Mal vergeben. Die Gewinner und ihre Mitbewerber präsentieren nun ihre Werke noch bis 9. September im Buchheim-Museum in Bernried am Starnberger See.

Mit dabei auch der Künstler Julius Hartmann aus München. Er arbeitet im Atelier für Künstler mit geistiger Behinderung im Heilpädagogischen Centrum Augustinum in Unterschleißheim. Betreut und gefördert werden Julius und weitere Künstler, wie Katharina Hormann, Patrick Siegl (3. Platz beim "euward6") oder Rudolf Bodmeier, dort von "euward"-Initiator und Ausstellungskurator Klaus Mecherlein.

Lebensformen-Autorin Sally Büthe hat die Künstler im Atelier Augustinum besucht und auch zur "euward"-Preisverleihung begleitet.