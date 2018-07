Meditation in Bayern: Innere Kraft - Innerer Frieden

Meditation in der Kirche

Klauß Stüwe leitet regelmäßig die Mittwoch-Abendmediation in der evangelischen Sankt Johanneskirche in München. Seit vielen Jahren widmet sich der pensionierte Pfarrer der Kontemplation und folgt damit einer lange Zeit vergessenen christlichen Tradition. „Schon Jesus ging zur inneren Einkehr in die Wüste, um sich auf seine Aufgaben vorzubereiten, und dann den Menschen das Evangelium zu verkündigen“, sagt Stüwe. Im Zentrum seiner eineinhalbstündigen abendlichen Meditation steht das Gemeinsame Sitzen in der Stille.

Meditieren am Wochenende

Auch im Seminarhaus Domicilium im oberbayerischen Weyarn trifft man sich zum gemeinsamen Schweigen. Angeleitet durch die Therapeutin und Zen-Meisterin Dr. Hannelore Müller versuchen die Teilnehmer sich hier ein ganzes Wochenende lang rauszunehmen aus dem Alltag und ganz tief in sich hinein zu hören. Gesprochen wird weder beim Essen noch bei der Gartenarbeit.