Die Ex-Bankerin Birgit Marie Henninger wird neue Priorin in Selbitz

Lange Jahre ist Birgit-Marie Henninger als Anlageberaterin einer Bank durchs Leben gesaust. Ein geplatzter Reifen bei hoher Geschwindigkeit hat sie zum Nachdenken gebracht und sie hat sich entschieden, ihr Leben radikal zu ändern: schmucklos, ehelos, geldlos. Mit 48 Jahren ist sie ins Kloster gegangen. Sie lebt jetzt in der Communität der Christusbruderschaft Selbitz bei Hof. Am Sonntag (29.4.) wird sie dort in ihr neues Amt als Priorin eingeführt, von Landesbischof Bedford-Strohm höchstpersönlich.

