stayathome: 10 Film-Tipps für alle, die jetzt wegen des Coronavirus zuhause bleiben

Mamma Mia (2008)

Auf der griechischen Insel Kalokairi wird es für die alleinerziehende Mutter Donna aufregend, als dBraut Drei von Donnas Ex-Geliebtem zur Hochzeit einlädt. Was will man mehr? Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth tanzen und singen zu den größten Hits von ABBA. Also: Lautstärke aufdrehen, runter von der Couch und mittanzen. Auch diesen Film streamt Netflix aktuell.