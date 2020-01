BLM vergibt wieder Hörfunk- und Fernsehpreise: Noch können Beiträge eingereicht werden

Noch bis zum 6. März können die lokalen Radio- und Fernsehstationen in Bayern ihre besten Beiträge bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) einreichen. Die BLM verleiht zum 33. Mal ihren Hörfunk-Preis für herausragende Leistungen in den bayerischen Lokalradios und zum 29. Mal den BLM-Lokalfernseh-Preis, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die besten Hörfunk- und TV-Beiträge werden in den Kategorien "Aktuelle Berichterstattung", "Moderation" und "Nachwuchs" verliehen und sind mit je 3.000 Euro dotiert.

Mit 3.000 Euro dotiert sind jeweils auch die TV-Kategorie "Sparten- und Sondersendungen" und die Hörfunk-Kategorie "Unterhaltung und Comedy". Auch die originellste lokale Hörfunk- und Fernsehkampagne oder auch der beste Werbespot werden mit je 1.500 Euro prämiert. Die Jury kann darüber hinaus für ein herausragendes Format mit kreativem, innovativem, crossmedialem oder On-Demand-Ansatz im Hörfunk oder Lokalfernsehen den "Sonderpreis der Jury" verleihen.

Lokalrundfunktage 2020 in Nürnberg: EPV vergibt Spezialpreis "Kultur, Medien und Kirchen"

Eine weitere Auszeichnung lobt der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) als zentrales evangelisches Medienhaus zusammen mit dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund (SMB) aus. Der Spezialpreis "Kultur, Medien und Kirchen" zum Thema "Fridays for Future - Churches for Future" wird von einer eigenen Jury vergeben und ist mit 3.000 Euro dotiert.

Alle eingereichten Beiträge müssen zwischen dem 21. Januar vergangenen und dem 24. Januar dieses Jahres bei einem in Bayern genehmigten privaten lokalen Hörfunk- oder Fernsehprogramm als Erstausstrahlung gesendet worden sein. Einsendeschluss ist der 6. März 2020. Die Preisverleihung findet am 7. Juli dieses Jahres in Nürnberg bei der Eröffnungsveranstaltung der Lokalrundfunktage statt.