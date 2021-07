Stellenangebot

Chefredakteur (m/w/d) für den Evangelischen Pressedienst (epd) gesucht

Sie suchen eine vielseitige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Unternehmen? Sie sind kommunikationsstark und teamfähig, haben Freude an und einschlägige Erfahrung in der Führung von Mitarbeitenden und in der Organisation einer Redaktion? Wir suchen eine*n neue*n Leiter*in für den Evangelischen Pressedienst (epd).