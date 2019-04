Datenethikkommission der Bundesregierung: Hintergrund

Der Einsatz von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz sowie der Umgang mit Daten ist mit vielen ethischen und rechtlichen Fragestellungen verbunden. Die Datenethikkommission der Bundesregierung soll bis Oktober 2019 ethische Leitlinien für den Schutz des Einzelnen, die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Sicherung und Förderung des Wohlstands im Informationszeitalter entwickeln. Die Federführung der Kommission liegt beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.

Wer gehört zur Datenethikkommission?

Die Kommission besteht aus 16 Mitgliedern. Dem Gremium gehören eine Medizinethikerin, Rechtswissenschaftler, eine Theologin, Robotik- und Datenexperten, Informatiker sowie Datenschützer an. Einige Mitglieder sind gesetzt – wie der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, die Vertreter für den Verbraucherschutz und die Vertreter der Industrie. Theologieprofessorin Johanna Haberer gehört auch zur Kommission, hier ist das ausführliche Sonntagsblatt-Interview.

Bisherige Ergebnisse

Die Kommission hat sich bereits mit einigen Themenfeldern beschäftigt. In Oktober 2018 erschienen die "Empfehlungen der Datenethikkommission für die Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung". Im November 2018 folgte die "Empfehlung der Datenethikkommission für eine partizipative Entwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA)"

Tagung am 9. Mai 2019 in Berlin

Am 9. Mai 2019 lädt die Datenethikkommission zu einem öffentlichen Round-Table-Gespräch unter dem Motto "Für eine ethische Gestaltung unserer digitalen Zukunft" im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ein. Experten und Stakeholder aus dem In- und Ausland sollen in vier Sessions berichten über Datenwirtschaft und Datenethik, Ethics by Design, Partizipative Digitalisierung sowie Open Data.