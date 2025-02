Gastbeitrag Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie

"Ohne Familien gibt es keine funktionierende Gesellschaft": 10 Forderungen an die neue Regierung

Vor der Bundestagswahl rückt die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) die Bedeutung der Familienpolitik nicht nur für Familien, sondern für die gesamte Gesellschaft in den Fokus. Bundesgeschäftsführerin Nicole Trieloff formuliert in ihrem Gastbeitrag zehn dringende Forderungen an die künftigen Regierungsparteien.

Lesezeit: 4 Minuten

