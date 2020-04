Newsticker Hackathon #glaubengemeinsam - Über 750 Teilnehmer

Hackathon #glaubengemeinsam - Daten und Fakten

Infos für Teilnehmer*innen

Du hast positive Erfahrungen mit Glauben gemacht und findest aber gerade kein passendes Angebot für dich, um christliche Gemeinschaft zu leben? Oder du wolltest schon lange etwas an Kirche verändern und einfach mal alte Bilder von kirchlichen Formaten sprengen? Oder du bist kreativ, innovativ, verstehst dich als Querdenker:in und hast ein Interesse, christlichen Glauben neu zu denken? Dann bist du beim Hackathon #glaubengemeinsam genau richtig. Vom 03.04. bis 05.04. hast du 48h Zeit, um mit anderen einen Prototyp von Glauben in Gemeinschaft zu entwickeln: deine Ideen, deine Bedürfnisse, deine Art zu glauben. Was du brauchst? Ein Wochenende Zeit und Lust, einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse. Hier als Teilnehmer*in anmelden.

Infos für Ideengeber*innen

Du hast eine konkrete oder vielleicht auch völlig verrückte Idee, wie Gemeinde vor Ort - digital oder analog - gestaltet werden kann? Mach' daraus eine Herausforderung, an der die Teams weiterarbeiten können. Die Herausforderungen können dabei auf bestehenden Projekten aufbauen, können diese weiterdenken oder auch ganz neu und im Status noch weit vor einer Realisierung sein. Natürlich bist du nicht nur Impulsgeber:in, sondern kannst trotzdem als Teilnehmer:in am Hackathon teilnehmen. So kannst auch du an Herausforderungen weiterarbeiten, für die du dir eine Lösung erhoffst. Wir suchen mutige und innovative Ideen, um Gemeinde zu gestalten, also her' damit und sei Ideengeber:in. Sende uns deine Ideen, von denen du denkst, dass sie unbedingt bearbeitet werden müssen, bis zum Donnerstag 02. April 18 Uhr zu. Hier die Idee einreichen.

Infos für Mentor*innen

Du bist technisch versiert und kannst die Teilnehmer:innen mit Deinen Skills unterstützen. Und/oder Du bist Expert:in beim Thema neue Gemeindeformen, Erprobungsräume oder „Kirche neu denken“. Du bist bereit, für die Fragen und Impulse der Teams des Hackathons zur Verfügung zu stehen? Wir brauchen Deine Expertise unbedingt, egal ob Du mit Kirche schon viel am Hut hattest oder nicht. Deshalb halte Dir das Wochenende vom 03.04. bis zum 05.04. frei, damit Du für Fragen und Tipps zur Verfügung stehen kannst. Melde Dich als Mentor:in bis Donnerstag 18 Uhr an und helfe dabei, dass viele Ideen in die Tat umgesetzt werden können. Hier als Mentor anmelden.