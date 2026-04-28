Ein neuer Social-Media-Trend erobert aktuell TikTok und Instagram: Unter dem Sound "Everything Hallelujah" von Justin Bieber zeigen Menschen in kurzen Videos, wofür sie dankbar sind – und setzen hinter jeden Gedanken ein "Hallelujah".

Die Ausschnitte sind oft simpel, persönlich und positiv: Gesundheit, Freundschaften, kleine Alltagsmomente oder große Lebensziele. Doch hinter dem eingängigen Sound steckt mehr als nur ein viraler Trend.

Der Song, den Bieber unter anderem beim Coachella-Festival performte, ist ursprünglich ein sehr persönlicher Ausdruck von Dankbarkeit und Glauben:

"Let's take a walk, hallelujah

Sun is out, hallelujah

I'm kissin' you, hallelujah

[…]

Everything hallelujah"

Später wird er noch konkreter und nennt Menschen und Momente aus seinem eigenen Leben:

"Mom and Dad, hallelujah

Hailey, babe, hallelujah

Baby Jack, hallelujah

[…]

Everything hallelujah"

Hier wird deutlich: Bieber meint das "Hallelujah" nicht ironisch oder beiläufig. Für ihn ist es tatsächlich ein Lob an Gott eingebettet in alltägliche Erfahrungen. Justin Bieber ist gläubig und äußert das auch immer wieder in Interviews, Postings und Liedtexten.

Was bedeutet Hallelujah?

Das Wort "Hallelujah" stammt aus dem Hebräischen und bedeutet wörtlich: "Lobt den Herrn". Es setzt sich zusammen aus "halelu" (lobt) und "jah" (Gott).

In der Bibel ist es ein klarer Aufruf zur Anbetung – kein allgemeiner Ausruf von Freude oder Erleichterung. Genau hier beginnt die Spannung zwischen ursprünglicher Bedeutung und heutiger Nutzung.

Auf TikTok und Instagram wird "Hallelujah" oft deutlich freier verwendet. Viele Nutzer*innen setzen es hinter Aussagen wie: "Ich bin gesund", "Ich gehe jeden Morgen laufen", "Ich schaffe die 10.000 Schritte am Tag"

Dabei geht es weniger um ein bewusstes Gotteslob, sondern eher um ein Gefühl von Dankbarkeit, Selbstmotivation, Zielsetzung oder Prinzip nach dem sie leben wollen. "Hallelujah" funktioniert hier eher wie ein "Zum Glück ist das so", eine Art Manifestieren, ein "Ich liebe, dass es das gibt." als ein gläubiges "Gott hat mich damit gesegnet, Danke dir oh Herr".

Oder anders gesagt: eher ein Ausdruck von positiver Selbstvergewisserung als ein religiöses Bekenntnis.

Ironische Brechung

Manchmal wird der Trend auch humorvoll gebrochen, etwa mit Aussagen wie:

"Running late, hallelujah

Forgot to eat, hallelujah"

Hier wird das Prinzip bewusst ins Gegenteil verkehrt – ein typischer Social-Media-Twist.

Die Christfluencerin Jana Highholder, deren Vermittlung von Glauben aus Social Media wir schon analyisiert und kritisiert haben, sieht diese Entwicklung problematisch. Auf Instagram betont sie die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs und schreibt:

"‚everything hallelujah‘ – gerade sind diese Worte überall auf Social Media. Aber verstehen wir überhaupt, was sie bedeuten? […] ‚hallelujah‘ ist ein Aufruf, GOTT die Ehre zu geben – nicht nur in einem Moment, sondern mit allem, was ich tue."

Ihre Kritik: Der Trend kehre die eigentliche Aussage fast ins Gegenteil um. Statt Gott in den Mittelpunkt zu stellen, gehe es oft um das eigene Leben, die eigene Disziplin oder persönliche Erfolge.

Religiöser Begriff, leichtfertig genutzt?

Die Frage bleibt: Wird hier ein religiöser Begriff zu leichtfertig benutzt?

Einerseits wird "Hallelujah" im Trend tatsächlich inflationär und zweckentfremdet verwendet. Die tiefe religiöse Bedeutung geht dabei meist verloren.

Andererseits ist der Umgang mit religiösen Begriffen im Alltag schon lange vielschichtig. Ausdrücke wie "Gott sei Dank", "Oh mein Gott" oder "Um Gottes Willen" werden ebenfalls häufig genutzt oft ohne bewussten religiösen Bezug.

Warum sollte das bei "Hallelujah" anders sein?

Man kann den Trend also kritisch sehen – als Verwässerung eines biblischen Begriffs. Man kann ihn aber auch positiv deuten:

Er erinnert Menschen daran, wofür sie dankbar sind und lenkt den Blick auf das Gute im Leben. Und vielleicht bringt er den einen oder die andere sogar dazu, sich (wieder) mit der ursprünglichen Bedeutung auseinanderzusetzen.

Am Ende ist "Everything Hallelujah" wohl vor allem eines: ein typischer Social-Media-Trend: eingängig, wandelbar und vermutlich nicht besonders langlebig.