Fotos, Mails, Online-Konten: Experten empfehlen digitalen Frühjahrsputz

Berufstätige in Deutschland erhalten pro Tag durchschnittlich 21 E-Mails. Rechnet man diese Zahl aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom auf 365 Tage hoch, sind das allein für einen einzelnen Berufstätigen jährlich 7.665 E-Mails. Ohne regelmäßiges Löschen quillt das Mail-Postfach schnell über. Doch oft macht der Datenmüll da nicht Halt: Auf dem ganzen Computer können sich zig Dokumente, Fotos und Dateien ansammeln. Herbert Hertramph, zuständig für Lehr- und Lernforschung an der Universität Ulm und evangelischer Theologe, empfiehlt analog zum Frühjahrsputz zum Jahreswechsel, auch den Computer aufzuräumen. "Wie in einem Keller oder auf einem Dachboden sammeln sich auch auf dem PC im Laufe der Zeit überflüssige Daten an."

Die ruhige Zeit zu Beginn des neuen Jahres biete eine gute Gelegenheit, um die digitale "Lagerhalle, in der alles kreuz und quer" herumstehe, zu entrümpeln.

"Mit dem Jahreswechsel beginnt auch ein neues Haushaltsjahr, was digitale Unterlagen wie zum Beispiel Rechnungen betrifft", sagt der Sozialwissenschaftler, der ein Buch über das sogenannte Digital Cleaning geschrieben hat.

Auch die niedersächsische Verbraucherzentrale empfiehlt einen digitalen Frühjahrsputz: Verwackelte Bilder und Videos sowie ungenutzte Dateien im Download-Ordner auf dem Rechner sollten dabei gelöscht werden. "Anders als beim Wohnungsputz reicht es nicht aus, die Dateien in den Papierkorb zu schieben", mahnen die Verbraucherschützer auf ihrer Webseite. Um nicht nur die Verweise zu entfernen, sondern auch den Inhalt selbst, sei es nötig, auch den Papierkorb auf dem Computer zu löschen - "sonst bleibt die Festplatte voll".

Ebenso sollte beim digitalen Frühjahrsputz das Mail-Programm auf dem Computer ausgemistet werden. Was Nutzer dabei häufig übersähen, so die Verbraucherzentrale, sei den Ordner der "gesendeten Objekte" zu durchforsten. Auch sei es aus Datenschutzgründen ratsam, regelmäßig den Such-Verlauf im Browser, die Cookies und gespeicherte Passwörter zu löschen. Für erstellte Profile bei Webseiten sollte man sich eine Liste mit allen Online-Zugängen anlegen und ungenutzte Konten löschen.

In den eigenen Social-Media-Profilen solle man hochgeladene Fotos oder Beiträge prüfen und gegebenenfalls ausrangieren.

"Oft sind Dinge dabei, die Sie heute nicht mehr posten würden", fügt die niedersächsische Verbraucherzentrale hinzu. Tatsächlich räumen viele Social-Media-Nutzer zumindest schon ihre Freundesliste auf. Laut einer Bitkom-Umfrage prüft und entfolgt oder entfreundet fast jeder Zweite regelmäßig seine Online-Bekannten.

Computerbesitzern, die jahrelang nicht ihren Speicher aufgeräumt haben, rät "Digital Cleaning"-Experte Hertramph davon ab, alle Dateien auf dem Rechner einzeln zu prüfen. Zu lange dauere das Sichten, sagt er. Stattdessen solle man alle schon lange nicht mehr genutzten Dokumente direkt löschen. "Wer das nicht über das Herz bringt, kann die Dateien zunächst auf ein externes Medium auslagern."

Ist der Speicher dann frei von ungenutzten Dingen, empfiehlt Hertramph sich in einem zweiten Schritt eine Struktur für den Computer zu überlegen, in der man neue Dateien einsortieren soll. Für laufende Projekte und aktuelle Unterlagen eigene sich etwa ein Prozess-Bereich, erklärt er. Für Informationen, die von Zeit zu Zeit benötigt werden, biete sich ein Nachschlage-Bereich an. Hertramph selbst prüft alle zwei Wochen, ob er das Sortier-System auf seinem Computer beibehält.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt ebenfalls "den Übergang von den grauen Wintermonaten zum erwachenden Frühling" für einen digitalen Frühjahrsputz zu nutzen. Allerdings mahnt das Amt, Betriebssysteme, Programme und Browser nicht nur einmal im Jahr zu aktualisieren, sondern so bald wie möglich.

Alte Software sei nicht nur "unnötiger Datenballast", sondern könne auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, heißt es auf der Bundesamt-Webseite.

Im Büro erleichtere ein ordentlich strukturierter Computer sogar das Arbeiten, sagt "Digital Cleaning"-Experte Hertramph. "Je aufgeräumter meine digitale Umgebung ist, desto schneller finde ich eine gewünschte Datei wieder." Und wer seine Zeit nicht mit sinnlosem Suchen nach Dateien verschwende, arbeite letztlich auch konzentrierter.