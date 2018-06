Fußball-WM, Germany's Next Topmodel und eine besondere Kameradschaft

Vieles dreht sich am WM-Spielsonntag Deutschland gegen Mexiko auch in der Kirchensendung auf Antenne Bayern um Fußball: die Klerus-Kicker aus Passau zum Beispiel geben Tipps an Jogis Jungs, wie sie das Runde am besten ins Eckige kriegen. Die Bibel erzählt in unserer Rubrik "Typen der Bibel" über eine besondere Kameradschaft, der ja auch beim Fußballspiel eine nicht ganz unbedeutende Rolle zukommt: zwischen den beiden Männern Jonathan und David.

Wer nicht fußballaffin aber dialektverbunden ist, der kommt in der Sendung aber auch auf seine Kosten: das Edzerdla-Mundart-Festival lockt am Wochenende wieder mehrere Tausend Besucher nach Burgbernheim in Mittelfranken. Mehr dazu zwischen 6 und 9 Uhr an diesem Sonntag auf Antenne Bayern.