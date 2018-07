6.07.2018

Kirche auf Antenne Bayern

Grillen mit dem Bischof und Durstlöscher aus der Bibel

Warum der Granatapfelcocktail mit Minze ein biblischer Durstlöscher ist und der bayersiche Landesbischof gerne Coburger Bratwürste grillt - mehr dazu in der Sendung "Kirche am Sonntag" auf Antenne Bayern am 8. Juli.