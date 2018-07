6.07.2018

Sonntagsendung auf Antenne Bayern

Grillen mit dem Bischof und Durstlöscher aus der Bibel

Zum Granatapfelcocktail mit Minze - einem biblischen Durstlöscher - gibt es Coburger Bratwurst vom Grill. Mehr dazu in der Sendung "Kirche am Sonntag" auf Antenne am 8. Juli.