"Ins Leben zurück": Elizabeta und Georg Karlstetter veröffentlichen "Trauerbegleiter"

Ein Stillleben: von Wind und Regen umgestoßene Gießkannen vor einem Gräberfeld. Die Nahaufnahme einer steinernen Engel-Skulptur. Verblasste Grabinschriften. Neben den Fotografien kurze lyrische Texte – Gedichte, Gedanken, manchmal Gebete. Für ihren Bildband "Ins Leben zurück. Mein Trauerbegleiter" haben die freischaffende Künstlerin Elizabeta Karlstetter und der Fotograf Georg Karlstetter aus ihren Archiven Bilder und Texte zum Thema Tod und Trauer zusammengetragen.

Dabei ist ein 96-seitiges Werk entstanden, das anders ist als die kitschigen Geschenkbücher, die es in Buchhandlungen zu Hauf zu kaufen gibt, "Herzliche Anteilnahme" und "Tröstende Worte" heißen und Sonnenaufgänge neben indischen Lebensweisheiten zeigen.

Mit Fotos und Lyrik "Ins Leben zurück"

Die Texte aus dem neuen Buch stammen aus den Tagebüchern von Elizabeta Karlstetter. Die 60-Jährige aus Königswinter hält ihre Gefühle bereits seit Jahrzehnten jeden Tag schriftlich fest, sagt ihr vier Jahre älterer Ehemann Georg Karlstetter. Während andere Menschen ihre Erlebnisse in Tagebüchern detailgenau protokollieren, formuliert Elizabeta Karlstetter sie in poetischer Form. Das klingt dann zum Beispiel so:

"In tiefer Nacht | bleierner Gedankenregen | viele Monde lang | nebelige Spiegel vermooster Träume | des Unveränderbaren […]".

Für den bereits im Juni im Münchner Claudius-Verlag erschienenen Bildband hat sie Tagebucheinträge ausgewählt, in denen sie selber den Tod eines nahestehenden Menschen verarbeiten musste. Unter manchen Texten steht ein Name.

"Nach dem Abschied | bleibt ein endlos scheinender | Schmerz | mit vielen Nägeln |in offenen Wunden […]"

Schmerz, Wut, Angst, Sehnsucht – all die Emotionen, die Hinterbliebene nach dem Tod eines geliebten Menschen fühlen, sind in den Gedichten zu finden. Deshalb seien die Texte besonders persönlich und tröstend, findet Georg Karlstetter, der als freier Vertreter im Buchhandel arbeitet.