Interviewpartner gesucht: Student Kilian Pinl untersucht Kirchenaustritte

Der Eichstätter Student Kilian Pinl möchte verstehen, warum die Menschen der Kirche den Rücken kehren. Im Rahmen seines Bachelorstudiums der Journalistik an der Universität Eichstätt hat er eine Studie gestartet, bei der er mit Menschen sprechen will, die gerade ausgetreten sind. Warum ihn das Thema interessiert, erklärt er im Sonntagsblatt-Interview:

Warum haben Sie das Thema "Kirchenaustritt" gewählt – was interessiert Sie daran?

Kilian Pinl: Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben auch 2019 wieder massiv an Mitgliedern verloren: Insgesamt traten mehr als eine halbe Million Katholiken und Protestanten aus - so viele wie nie zuvor. Zahlen, die verdeutlichen, dass die beiden Volkskirchen vor einem dramatischen Umbruch stehen und grundlegende Reformen unvermeidbar sind. Mich treibt um, was die Menschen dazu bewegt, aus der Kirche auszutreten und wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) auf die wachsende Zahl derer reagiert, die nicht länger Teil der Evangelischen Kirche sein möchten.

Was erhoffen Sie sich von dem Projekt?

Pinl: Gesetzt den Fall, dass das Tauf-, Ein- und Austrittsverhalten konstant bleibt, wird die Evangelische Kirche in Deutschland im Jahr 2060 nur noch halb so groß sein wie heute. Doch die Kirchen sind dieser Entwicklung nicht hoffnungslos ausgeliefert, sondern können bewusst und aktiv in den Prozess eingreifen, indem sie auf die wachsende Unzufriedenheit und Entfremdung ihrer Mitglieder reagieren. Durch meine Recherche möchte ich herausfinden, ob der Reformprozess der ELKB - "Profil und Konzentration" - das Potenzial hat, den projizierten Mitgliederrückgang der Evangelischen Kirche in Bayern abzuschwächen.

Wie geht es weiter?

Pinl: Studien haben gezeigt, dass vorwiegend junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren aus der Kirche austreten, weshalb die Evangelische Kirche sich bei ihrer Reformierung maßgeblich darum bemüht, ihre Angebote für diese Generation zu verbessern. Um die Gründe für deren Kirchenaustritt besser nachvollziehen zu können, bin ich jetzt auf der Suche nach eben jenen jungen Menschen, die vor Kurzem aus der Kirche ausgetreten sind und mir ihre persönliche Austrittsgeschichte erzählen möchten.