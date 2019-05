Judith Gerlach - die erste Digitalministerin Deutschlands auf Landesebene

Wer wissen möchte, wie es sich anfühlt, die bundesweit erste Ministerin für Digitales zu sein, dem erzählt Judith Gerlach gern die Geschichte von ihrer Amtseinführung. Damals – sie hatte gerade ihre Urkunde überreicht bekommen und war froh, alles geschafft zu haben – brachte sie eine Beamtin in das Gebäude des neu errichteten Ministeriums: sechs Stockwerke, Teppich noch nicht verlegt, kein Tisch, kein Computer. Ein paar Beamte saßen in einem Zimmer. Wie denn das jetzt hier liefe, fragte Gerlach, auf welche Strukturen sie zurückgreifen könne, und wo der Rest sei. "Dann schauten die mich an und sagten: Welcher Rest? Es gibt nichts." Sie lacht. "Da ist bei mir erst so richtig die Murmel durchgerollt, dass ich das jetzt komplett neu mit aufbauen muss", erzählt Gerlach.

Die Situation im Ministerium zeigt, wie es um die Digitalisierung in Bayern – oder besser in Deutschland – bestellt ist. Außer vereinzelten Plänen und Projekten sowie Willensbekundungen fehlt es überall: Schulen und Universitäten, Staat und Verwaltung arbeiten weitgehend analog. In der Wirtschaft fehlen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, die Breitbandinfrastruktur auf dem Land ist miserabel. Eine Herausforderung, aber auch eine Chance, sagt Gerlach – denn wer bekommt heute noch die Möglichkeit, ein Ministerium aufzubauen?

Judith Gerlach ist Digitalministerin für Bayern

Judith Gerlach, 1985 geboren, dachte nie, dass sie einmal eine Behörde leiten würde. Als Jugendliche verschlang sie Harry-Potter-Bücher und schaute Miss Marple, dann studierte sie Jura und machte sich nach dem Referendariat in Würzburg als Rechtsanwältin selbstständig. Die Politik ist freilich in der Familie verankert: Großvater Paul saß für die Christsozialen im Deutschen Bundestag, der Vater im Aschaffenburger Stadtrat. 2002 trat Judith Gerlach in die CSU ein, elf Jahre später zog sie über die unterfränkische Liste als jüngste Abgeordnete in den bayerischen Landtag.

Am 12. November 2018 wurde Judith Gerlach als Ministerin vereidigt. Und nun will sie einiges anders machen als die anderen Ministerien. Sie wünscht sich Agilität. Auch deshalb hat sie ein Team zusammengestellt, das nicht nur aus Juristen besteht. Sie möchte offene Türen und Strukturen, die zwar den Anforderungen eines Ministeriums genügen, aber doch so durchlässig sind, dass jeder mit jedem sprechen kann.

In den ersten Monaten ihrer Amtszeit wurde der 33-Jährigen von der Öffentlichkeit gern ihr Mangel an digitaler Fachkompetenz vorgeworfen. Gerlach nimmt es gelassen. Sie steht mitten im Leben, ist energisch und strahlt Heiterkeit und Optimismus aus. Sie lebt mit Ehemann, der einjährigen Tochter und dem dreijährigen Sohn mitten im Spessart und ist in der Region verankert – bei der jüngsten Wahl gewann sie als Direktkandidatin in ihrem Stimmkreis Aschaffenburg-Ost mit 40,2 Prozent.