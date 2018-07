Kirche am Sonntag auf Antenne Bayern: Sommerferien & Pilger

Ferien - das heißt für viele: In den Urlaub fahren und entspannen, bevor es im September wieder in die Schule geht. Der 13-jährige Jonathan macht das auch, nur wird er nicht wieder in die Schule zurückkehren, denn er hat gerade sein Abitur bestanden.

Jonathan ist Bayerns jüngster Abiturient und nach seinem Praktikum in der Kirche will er Mathe studieren. In der Sonntagssendung auf Antenne Bayern stellen wir ihn vor.

Evangelische Themen auf Antenne Bayern

Außerdem verrät Pilgerin Natalie welche Pilgertypen sie auf dem Jakobsweg kennengelernt hat: den Gehetzten, den Kampfpilgerer und den Beladenen. Von 6 bis 9 Uhr erfahren Sie auch, wer der erste Reiseleiter der Bibel war. Schalten Sie ein!