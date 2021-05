Lea Kiehlmeier nominiert für BLM Hörfunkpreis 2021

Redakteurin Lea Kiehlmeier ist nominiert für den BLM-Hörfunk-Preis 2021. Ihr Beitrag über die "Kundgebung zu Moria", die sie 2020 zusammen mit Nina Bundels für das Hochschulradio funklust produziert hat, gehört zu den nominierten Beiträgen in der Kategorie "Aktuelle Berichterstattung und Information", wie die BLM mitteilte. Lea Kiehlmeier ist seit November 2020 Online-Redakteurin bei Sonntagsblatt.de.

Die beiden Jungreporterinnen berichteten in ihrem Beitrag "Kundgebung zu Moria" über eine Kundgebung in Erlangen. Anlass für die Kundgebung waren die Brände im Lager auf der griechischen Insel Lesbos. Unter dem Hashtag #wirhabenplatz wollten Bürger der Stadt Erlangen ihre Solidarität signalisieren. Lea Kiehlmeier und Nina Bundels sprachen für ihren Beitrag mit der "Efie", der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung in Erlangen, Oberbürgermeister Florian Janik und der Seebrücke in Fürth.

In der Kategorie "Aktuelle Berichterstattung" wurden insgesamt drei Beiträge nominiert, hier kann abgestimmt werden.