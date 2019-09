Medientage München 2019: Medien auf dem nächsten digitalen Level

Medientage München 2018/Katharina Both

"Next digital level - Let's build the Media we want!"

Wie können Künstliche Intelligenz und Algorithmen die Arbeit von Medienhäusern effizienter machen? Mit dieser Frage wollen sich die Medientage München 2019 beschäftigen. Die Fachkonferenz lädt vom 23. bis 25. Oktober Medienakteure ein, sich über Technologie, Ethik und Journalismus zu informieren und auszutauschen.

Wer sind die Speaker bei den #MTM19?

An den drei Konferenztagen gibt es neben den Veranstaltungen auf der Hauptbühne auch Angebote aus den Bereichen TV & Streaming, Audio & Radio, Medien & Netzpolitik sowie Journalism & Publishing. Weitere Schwerpunkte sind Europa, Automotive, China, New TV und Werbung & Marketing.

Unter den Rednern sind etwa

Georgia Brown, ehemalige kaufmännische Leiterin bei BBC Worldwide und heute verantwortlich für die Amazon Studios Entwicklung und Produktion von Amazon Originals in Europa.

Yvette Gerne, ehemalige CvD in der ZDF-Chefredaktion und heute Intendantin von Radio Bremen.

Jesper Doub, ehemaliger Geschäftsführer von Spiegel Online und Verlagsleiter im Spiegel Verlag und heute Director of News Partnerships EMEA bei Facebook

Tanit Koch, ehemalige BILD-Chefredakteurin und heute Geschäftsführerin des Nachrichtensenders N-TV sowie Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland.

Workshop mit Redakteurinnen von Sonntagsblatt.de

Der MedienCampus Bayern bietet während der Medientage Workshops und Vorträge für Studenten und Studentinnen an. Online-Chefredakteurin Rieke C. Harmsen und Redakteurin Christina Özlem Geisler aus dem Evangelischen Presseverband für Bayern laden am Donnerstag von 14 und 15 Uhr zu ihrem Workshop für Nachwuchsjournalisten ein: