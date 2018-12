Menschen mit Down-Syndrom stehen nicht nur bei den Lebensformen "mitten im Leben"

Luisa Wöllisch aus Tutzing am Starnberger See ist ab dem Frühjahr 2019 mit der Komödie "Goldfische" in den Kinos zu sehen.

Mitten im Leben



Im Frühjahr 2019 kommt die Komödie "Goldfische" mit Tom Schilling in der Hauptrolle, in die Kinos. Die "Goldfische"sind eine Wohngemeinschaft, in der Menschen mit Behinderung leben. Sie werden Teil der kriminellen Machenschaften eines querschnittgelähmten Bankers. Luisa Wöllisch aus Tutzing am Starnberger See spielt in der Filmkomödie eine selbstbewusste junge Frau mit Trisomie 21. Auch im echten Leben kommt die quirlige Luisa wunderbar zurecht.

Döndü Kurt und Sasa Kostan arbeiten in der Kaffeerösterei "Moccasola" in Putzbrunn bei München. Unter der Anleitung von Stefan Mancassola sortieren und verpacken sie in der Einrichtung der Behindertenwerkstatt Lebenshilfe die edlen Kaffeeköstlichkeiten, die sogar beim Sonntagsbrunch im Bayerischen Landtag angeboten werden.

Andrea Halder hat sich zusammen mit ihrer Mutter auf eine spirituelle Reise begeben: Sechshundert Kilometer ist sie auf dem berühmten Jakobsweg gelaufen. Im Alltag lebt sie in ihrer eigenen kleinen Wohnung in Lauf bei Nürnberg und arbeitet dort in einem Café. Für das Magazin"Ohrenkuss"ist sie seit langem als freie Journalistin tätig.

Dominik Utz und Martin Schwimmer porträtieren Menschen mit Trisomie 21.