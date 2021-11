Neue Funktionen auf Instagram: Link in der Story jetzt für alle

Instagram baut immer wieder neue Features auf der Plattform ein. Seit kurzen sind drei neue Funktionen integriert: Ab jetzt kann jeder Account Links in die Story einbauen, Feed-Videos und IGTV wurden zu einer einzigen Funktion zusammengefasst und "Du bist dran" lädt zu mehr Interaktion in der Story ein. Wir stellen euch die neuen Features vor und zeigen euch, wo ihr sie finden könnt.

Link in der Story

Lange waren Links in der Story nur verifizierten oder Accounts mit über 10.000 Followern vorbehalten. Ab jetzt kann aber jeder Account Verlinkungen in die Kurzvideos einbauen, damit Sie die User*innen nun direkt auf die eigene Webseite, den YouTube-Account oder sonstige Seiten leiten. Früher als "Swipe Up" (hochwischen) bekannt, sind die externen Links jetzt hinter einem Sticker verborgen.

Wie funktioniert der Linksticker?

Sie kopieren den entsprechenden Link in die Zwischenablage auf Ihrem Smartphone. Dazu markieren Sie den kompletten Link und klicken dann auf kopieren. Anschließend machen Sie Ihre Story wie gewohnt. Am Ende klicken Sie auf den Sticker-Button oben in der Story und wählen den Link-Sticker aus. Dort kann dann der Link eingefügt werden.