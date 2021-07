Oliver Marquart: Online-Redakteur im Sonntagsblatt

Oliver Marquart (44), zuletzt Redakteur bei "watson", ist seit 1. Juli 2021 Online-Redakteur beim Nachrichtenportal von Sonntagsblatt. Er gehört zum sechsköpfigen Online-Team der Abteilung Crossmedia im Evangelischen Presseverband für Bayern.

Marquart studierte Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und begann seine journalistische Laufbahn als Musikredakteur. Er zog nach Berlin und wurde Chefredakteur von "rap.de", eine der größten Musikplattformen in Deutschland. Parallel dazu absolvierte er ein Studium der Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Nach seinem Master wechselte er zum Nachrichtenportal "watson". Als Onlineredakteur betreute er den Newsdesk und schrieb über tagesaktuelle nachrichtliche Themen. Im Juli 2021 wechselte er in die Sonntagsblatt-Redaktion und kehrte nach München zurück - "eine Bauchentscheidung, die vor allem von meinem Wunsch getrieben ist, über Themen mit einer längeren Halbwertszeit zu berichten", sagt Marquart.

"Oliver Marquart steuert in der Online-Redaktion den Newsdesk und wird die Entwicklung unserer Newsletter und Online-Produkte weiter vorantreiben", erklärte Chefredakteurin Rieke C. Harmsen. In den kommenden Monaten stünden neue Digital-Projekte an, die in Kooperation mit dem Media Lab Bayern an den Start gehen sollen.

Das Nachrichtenportal Sonntagsblatt ist die zweitgrößte evangelische Webseite in Deutschland. Die Redaktion liefert täglich aktuelle Nachrichten, Berichte sowie Hintergrundinformationen zu Kirche, Religion, Ökumene, Gesellschaft und Soziales bis hin zu Themen wie Menschenrechte, Umwelt, Kultur und Medien. Redaktionsbüros gibt es in Augsburg, Bayreuth, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.