re:publica 2019: Bedroht die Digitalisierung unsere Demokratie?

Steinmeier stellte in seiner Rede die Frage, was eine "so analoge Institution wie der Bundespräsident" auf einer so digitalen Veranstaltung wie der re:publica zu suchen habe. Manche im Publikum befürchteten womöglich, sie müssten die Nationalhymne mit ihm singen, scherzte er und fügte als Antwort hinzu: "Es ist nicht die Etikette, die uns heute zusammenbringt, sondern es ist die Sache." Denn die re:publica 2019 bekenne sich zu Recherche, Differenzierung und Abwägung, gegen Unwissen, Grobschlächtigkeit und falsche Vereinfachung - ein notwendiger Weckruf gegen den Zeitgeist der Verkürzung. "Wer Nebensätze nicht zum Feind erklärt, der hat den Bundespräsidenten zum natürlichen Verbündeten."

Frank Rieger: Vertrauensverlust in die Institutionen

Die politische Kultur im Netz nahm auch Frank Rieger vom Chaos Computer Club (CCC) ins Visier. Er zeichnete ein extrem pessimistisches Bild: Wahlen würden heute meist nur mit einer knappen Mehrheit entschieden. Wer die Meinung beeinflussen wolle, müsse oft nur an "kleinen Modifikationen" in der Kommunikation arbeiten, um eine bestimmte Gruppe von Menschen gezielt zu beeinflussen, sagte Rieger. Wählerinnen und Wähler könnten immer einfacher und subtiler manipuliert werden.

Aktuelle Nachrichten strömen seiner Meinung nach nur noch wie ein permanentes Grundrauschen an den Menschen vorbei. Wenn dann doch einmal eine Schlagzeile die Aufmerksamkeit der breiten Masse errege, ziehe sie meist so schnell wieder vorbei wie ein Gewitter. "Fakten haben keine Bedeutung mehr", sagte Rieger und nannte als Beispiel die Diskussion um die Impfpflicht in Deutschland. Immer seltener würden sich die Menschen auf wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen: "Wir akzeptieren nichts mehr und fragen wie kleine Kinder immer weiter: Warum?". In der Entwicklung führe das zu einer Situationen wie in Großbritannien, wo inzwischen keiner mehr erklären könne, was die Menschen eigentlich wollten und Konsens kaum mehr möglich ist.

Rieger zufolge tragen Plattformen wie Facebook erheblich zum Vertrauensverlust in Institutionen bei: "Soziale Medien sind Manipulationsplattformen. Das ist ihr Zweck, nichts anderes", betonte er. Mit ihren Geschäftsmodellen sorgten diese Plattformen dafür, dass "Hass profitabel gemacht wird". Deshalb seien sie inkompatibel mit einer demokratischen Gesellschaft. "Social Media taugt für Katzenbilder, aber nicht für die politische Kommunikation", lautete Riegers Fazit.