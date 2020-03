So arbeiten wir von der Redaktion aktuell: Ein Blick ins Home-Office

Der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) hat seinen Sitz eigentlich mitten in München. Doch da sitzt aktuell niemand - bekanntlich wegen des allgegenwärtigen Coronavirus und seinen Auswirkungen.

Auch wir von der Sonntagsblatt.de-Redaktion sind ausschließlich im Home-Office tätig. Trotzdem bestücken wir unsere Website jeden Tag mit neuen Artikeln und bemühen uns, einen normalen Arbeitsalltag aufrechtzuerhalten.

Wie wir das anstellen und wie unsere ungewohnten Arbeitsplätze in Zeiten von Corona aussehen, zeigen wir Ihnen in unserem kleinen Behind the Scenes.

Home-Office: Veränderte Arbeitsabläufe durch Corona

Einfach durch das Büro zu rufen oder sich schnell mal in der Kaffeeküche auszutauschen, das ist im Home-Office leider nicht so einfach möglich.

Um sich dennoch mit den Kolleginnen und Kollegen unterhalten zu können, greifen wir zu Webcam und Headset und sprechen in einer täglichen Videokonferenz miteinander. Dabei wird gemeinsam das Vorgehen geplant - oder einfach virtuell mit der Kaffeetasse angestoßen.

Das geht überraschend einfach und ist zudem nach ein paar ersten Versuchen sehr effizient. Denn für diese Videokonferenzen erstellen wir vorab Themenlisten und besprechen dann reihum, wer was wann und wie macht. Jeder gibt ein kurzes Update und nach höchstens 20 Minuten sind alle mit genügend Arbeit eingedeckt und informiert, was die anderen so planen.

Unsere Konferenz findet um 9 Uhr statt - der perfekte Zeitpunkt für den ersten (oder bei vielen auch schon zweiten) Kaffee des Tages. Noch ein Vorteil: Niemand sieht, ob man eine unbequeme Jeans trägt, oder immer noch im gemütlichen Schlafanzug steckt.

Endlos-Kaffee im Home-Office

Ein weiterer Vorteil des Home-Office: Die Kaffeemaschine läuft endlos nur für einen selbst - außer man teilt sich das "Büro" mit dem Lebenspartner, Ehepartner, Mitbewohner oder den Eltern.

Dann geht es eben darum, sich irgendwie zu arrangieren. So kann auch darum geknobelt werden, wer Mittagessen macht oder abwäscht. Die Übergänge zwischen Hausarbeit und "Büro"-Arbeit sind fließend.