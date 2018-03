So vielfältig sind Ausbildungen unter christlichem Dach

Es werden immer mehr: Die Zahl der Auszubildenden in Bayern steigt nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Im März 2017, heißt es in der aktuellsten Arbeitsmarktanalyse, waren es im Freistaat insgesamt 636.607 junge Menschen unter 25 Jahren - und damit rund 9.100 Azubis mehr als im Vorjahr.

Mehr als 300 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland

Doch die riesige Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten muss zunächst durchforstet werden. Immer mit den Fragen im Hinterkopf: Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Aber auch: Was will ich auf gar keinen Fall?

Wer gerne mit Menschen zusammenarbeitet, könnte bei einer kirchlich getragenen Einrichtung auf Anregungen oder sogar die Traumausbildung stoßen. Die Diakonie Bayern etwa stellt unter dem Titel "Mach es wahr!" Berufe vor. Dabei nennt sie Voraussetzungen und Aufstiegschancen, zeigt Erfahrungsberichte und Videos, um eine klare Vorstellung von ihren Ausbildungszweigen zu vermitteln. Neben Klassikern wie dem Altenpfleger-Beruf oder dem Erzieher für Kinder und Jugendliche gibt es dort zum Beispiel den Diätassistenten zu entdecken - oder den Heilpädagogen für die Arbeit mit behinderten Menschen.